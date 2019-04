Facebook

© Peter Sembacher

Mit einem abwechslungsreichen Programm begeisterten die Musiker der Weizer Kameradschaftskapelle unter der Leitung von Klaus Maurer auch bei ihrem diesjährigen Frühlingskonzert im Kunsthaus Weiz die zahlreichen Besucher. Obmann Markus Almer konnte unter den zahlreichen Blaskapellenliebhabern unter den vielen Ehrengästen auch Pfarrer Anton Herk-Pickl, Nationalrat Klaus Feichtinger, Landtagsabgeordneten Bernhard Ederer, Bezirkshauptmann Rüdiger Taus, Bgm. Gottfried Heinz und die Weizer Vizebürgermeisterin Iris Thosold begrüßen. Foto © Peter Sembacher Auch bei diesem Konzert wurden einige Musiker für ihre langjährige Tätigkeit geehrt. So konnte der Schriftführer Stv. des Steirischen Blasmusikverbandes im Beisein einiger Ehrengäste für 10 jährige Treue das Ehrenzeichen in Bronze an Lena Dittrich, Helene Holzer, Kathrin Mariacher und Eva Prem überreichen. Das Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre bekamen Herbert Neuhold und Roman Ponsold und das Ehrenzeichen in Gold für 50 Jahre Franz Neuhold, Johann Strobl, Peter Tauser und Josef Tödling überreicht. Die Ehrennadel in Silber konnte Georg Adelmann und das Verdienstkreuz in Bronze Viktoria Ponsold in Empfang nehmen. Foto © Peter Sembacher