Regisseur Peter Lotschak inszenierte das Stück "Die Wahrheit" mit der Hamburger "Komödie Winterhuder Fährhaus" ebenso wie mit dem Glesidorfer Kellertheater. Die Glesidorfer waren jetzt in der Hansestadt zu Besuch.

Sitzend (v.l.) die Hamburger Crew Uwe Neumann, Sandrine Guiraud, Karin Boyd, Helmut Zierl. Stehend (v.l.) die Gleisdorfer Eveline Hütter, Luise Mauthner, Regisseur Peter Lotschak und Laszlo Palocz © KK

Auf der Suche nach "der Wahrheit" muss man manchmal weit fahren. Eine kleine Truppe des Gleisdorfer Kellertheaters (Laszlo Palocz, Eveline Hütter und Luise Mauthner) begab sich nach Hamburg, um dort die Theateraufführung "Die Wahrheit" in der "Komödie Winterhuder Fährhaus" anzuschauen. Hintergrund: Die Gleisdorfer spielen das gleiche Stück heuer ab 23. Mai selber und so wie auch in Hamburg führt Peter Lotschak Regie.