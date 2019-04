Facebook

Bis der Kreiverkehr in Pirching und die Autobahnabfahrt Gleisdorf Süd umgebaut werden, wird es noch ein paar Wochen dauern © Raimund Heigl

Nicht nur in Weiz gibt es in diesem Sommer zahlreiche Bauvorhaben, auch in Gleisdorf tut sich einiges. Der Bypass beim Kreisverkehr B64/B54 ist im Fertigwerden, während sich die Baustelle bei der Autobahnabafahrt Gleisdorf Süd weiter verzögern wird. Der für Ende April geplante Baubeginn kann nicht gehalten werden. „Es wurden erst die Bauaufträge vergeben, vor Mitte Mai wird es nicht losgehen“, sagt Hofstättens Bürgermeister Werner Höfler. Auch der erste Teil der Ortsumfahrung Wünschendorf, von der Autobahnabfahrt bis zur Firma Arian, wird gebaut.