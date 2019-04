Münzer Bioindustrie Recyclingprofi investiert Millionen in Sinabelkirchen

Facebook

Ewald-Marco Münzer, Emanuel Pfeifer, Robert Reitbauer, Johann Seitinger, Daniela Müller-Mezin und Ewald Münzer sen. beim Spatenstich © Matthias Janisch

In Sinabelkirchen feierte die Firma Münzer Bioindustrie am Wochenende mit einem feierlichen Spatenstich die neueste Investition in den oststeirischen Standort. Mit einem Volumen von 3,5 Millionen Euro wird am Firmengelände neben der Erweiterung im Bereich Kabel- und Elektroschrott-Recycling auch ein Zwischenlager für flüssige Abfälle entstehen.