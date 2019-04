Mit zwei Infoveranstaltungen sowie Aktionen für Schüler will die Stadt Weiz das Thema Zivilschutz in die Köpfe aller bringen.

Die Zivilschutzverantwortlichen der Stadt Weiz mit Vertretern von Feuerwehr und Polizei in der Weizer Katastrophenschutzhalle © Raimund Heigl

Schon seit einiger Zeit unternimmt die Stadt Weiz einiges in Sachen Zivilschutz und Katastrophenschutz. Bereits 2017 wurde ein Vorsorgeplan für ein Blackout, also einen längerfristigen, großflächigen Stromausfall entwickelt. Auch in Sachen Hochwasserschutz hat die Stadt in Zusammenarbeit mit Feuerwehr und betroffenen Unternehmen einiges unternommen. Jetzt geht man mit Infoveranstaltungen ganz bewusst auf die Bevölkerung zu.