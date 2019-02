Facebook

Die Energieregion bietet wieder E-Bike und E-Auto-Tests an © Ulla Patz

Wer kauft schon gerne die Katze im Sack? Niemand, also stellt die Energieregion Weiz-Gleisdorf nun zwei verschiedene Modelle der neuesten Generation von Elektroautos kostenlos zum Testen zur Verfügung – und zwar allen, die in dieser Region leben. Ebenso kann man die neuesten E-Bikes, vom Stadtrad bis zum Mountainbike, testen.

BMW Unger in St. Ruprecht stellt dafür einen BMW i3 zur Verfügung, das Autohaus Vogl & Co aus Weiz einen Renault Zoe. Die acht Test-E-Bikes kommen vom Bikeshop Schmuck in Anger.