Ab November in Weiz

Am derzeitigen Parkplatz der Bioinsel Rosenberger in Weiz steht der Container mit der Steirerapotheke © Ulla Patz

Seit Montag gibt es eine „neue“ Apotheke in Weiz: Die Steirerapotheke des Geschwisterpaares Knut und Isolde Palten hat auf dem Parkplatz der Bioinsel Rosenberger ihre Pforten geöffnet – in einem Container. So soll das allerdings nicht bleiben: Die Paltens haben sich mit Thomas Rosenberger, Geschäftsführer der Bioinsel Rosenberger, zusammengetan und planen gemeinsam ein großes Projekt.