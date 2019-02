In einer Kellerwohnung in Hofstätten an der Raab brach ein Brand aus. Dieser wurde von der Feuerwehr umgehend gelöscht. Verletzt wurde niemand.

In Hofstätten dürfte ein Fernseher einen Zimmerbrand verursacht haben. © FF Hofstätten/Raab

Während der Mieter einer Kellerwohnung in Hofstätten an der Raab außer Haus war, brach dort am Donnerstag zu Mittag ein Brand aus. Zum Glück schlug ein Brandmelder an, den ein anderer Bewohner des Hauses hörte. Außerdem bemerkte ein Mitarbeiter der Feistritzwerke, der im Haus war, um einen Zähler zu wechseln, dass der Automat eines Stromkreises ausgefallen war.