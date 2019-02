Facebook

Die Businessregion Gleisdorf unterstützt Lehrlinge und Lehrbetriebe © Raimund Heigl

Die im Vorjahr gegründete Businessregion Gleisdorf, die neben der Solarstadt auch die Nachbargemeinden Albersdorf-Prebuch, Hofstätten, Ludersdorf-Wilfersdorf, St. Margarethen, Markt Hartmannsdorf und Sinabelkirchen umfasst, hat eine besondere Unterstützung für Lehrlinge präsentiert. Diese richtet sich einerseits an die Unternehmen, die die komplette Kommunalsteuer für Lehrlinge während der gesamten Lehrzeit refundiert bekommen und andererseits an die Jugendlichen selbst, die an der Lehrlingsakademie in Gleisdorf teilnehmen können und außerdem eine Freikarte in einem der drei Bäder Gleisdorf, Sinabelkirchen oder Markt Hartmannsdorf erhalten.