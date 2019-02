In St. Ruprecht an der Raab stürzte eine volle beladene Euro-Palette auf einen Arbeiter. Dieser wurde dabei schwer verletzt.

© Jürgen Fuchs

Der 47-jährige Arbeiter war gerade dabei in der Versandabteilung eines Unternehmens in St. Ruprecht an der Raab die Folie an einer Verpackungsmaschine zu wechseln. Als er aus der mittleren der drei übereinander gestapelten Euro-Paletten eine Rolle Verpackungsfolie nahm, geriet die oberste Palette ins Rutschen. Diese stürzte samt 30 Folienrollen auf den Mann.