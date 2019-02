Am Dienstag musste die Feuerwehr Gleisdorf einen Lkw aus einer Wiese ziehen. Bei einem Umkehrversuch blieb dieser stecken.

Der Lkw musste mit einer Seilwinde geborgen werden © FF Gleisdorf

Die Freiwillige Feuerwehr Gleisdorf musste am Dienstag kurz vor drei Uhr zu einem Einsatz ausrücken. Ein Lkw blieb in der Mühlwaldstraße in einer Wiese stecken. Zuvor hatte der Fahrer versucht den Lkw zu wenden, da er sich aufgrund mangelnder Ortskenntnisse verfahren hatte.