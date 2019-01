Pkw-Lenker stürzte mit seinem Fahrzeug in den Weizbach. Er stieg aus und ging in ein nahes Tanzlokal. Die Einsatzkräfte suchten in der Zwischenzeit nach Unfallopfern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dieses Bild bot sich den Feuerwehrleuten an der Unfallstelle © Stadtfeuerwehr Weiz

Am Samstagabend wurde die Stadtfeuerwehr Weiz um 21.36 Uhr zu einem "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" alarmiert: Ein Pkw war von der B64 in Birchbaum (Gemeinde Naas) in den Weizbach gestürzt und auf dem Dach zum Liegen gekommen. 23 Feuerwehrkameraden rückten mit fünf Fahrzeugen zur Unfallstelle aus - trafen dort allerdings niemanden an.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.