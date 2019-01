Facebook

© Feuerwehr Landscha

Vermutlich mangelnde Fahr-Routine führte am Donnerstag zu einem Auto-Unfall am Stadtrand von Weiz. Ein 18-jähriger Fahr-Anfänger aus dem Bezirk Weiz - er hatte erst vor zwei Tagen den vorläufigen Führerschein ausgestellt bekommen - dürfte in einer Kurve in der Birkfelder Straße laut Polizei das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt haben.