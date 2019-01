Facebook

Im Norden des Bezirkes - wie hier in Rettenegg - noch keine Entspannung © Fam. Baumgartner

Ruhiges Wetter gab es am Mittwochvormittag im Süden des Bezirks Weiz, während es im Norden teilweise kräftig schneite. So wird das Wetter auch in den kommenden Tagen sein, sagt Christian Pehsl, Meteorologe bei der ZAMG: „In den Fischbacher Alpen sind größere Neuschneemengen möglich. Freundlicher soll es nur am Freitag werden mit Temperaturen gegen null Grad, abends und morgens frostig.

Auch am Wochenende bleibt die Nordströmung erhalten – das heißt Schnee in höheren, Regen in tieferen Lagen. Es kann allerdings wärmer werden. Ab Dienstag, Mittwoch ist der heftige Schneefall im Norden aus jetziger Sicht einmal vorbei.