Am 27. Dezember beging man in Arzberg im Raabstollen die Mettenschicht, zu der der Knappenverein herzlich einlud.

Einige der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Gästen sowie ganz links Vizebürgermeister Siegfried Stadlhofer © Petra Schwarz

Die Mettenschicht, die ursprünglich ein bergmännischer Brauch war, bezeichnete die letzte eingefahrene Schicht vor Weihnachten, bei der die Bergleute per Klopfzeichen aus dem Stollen geklopft wurden. Anschließend begab man sich in die Anfahrtsstube und dankte Gott für ein erfolgreiches Jahr und den Bergsegen und genoss anschließend gemeinsam eine Knappenjause. In Arzberg begeht man diesen Brauch immer noch, nur wird heutzutage damit der Jahresausklang gefeiert.