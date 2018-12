Kleine Zeitung +

Schwerer Verkehrsunfall Pkw-Lenker nach Kollision mit Zug verstorben

Pkw gegen Zug an einem Bahnübergang in der Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf (Bezirk Weiz): Der ca. 50-jährige Pkw-Lenker wurde eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.