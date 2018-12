Hofstätten an der Raab

Unfall in Hofstätten © FF Hofstätten

Aus vorerst ungeklärter Ursache kam eine 17-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Weiz am Freitag kurz nach 17 Uhr mit dem Pkw von der L366 (Rittschein Landesstraße) bei Hofstätten an der Raab ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und kam dann in einem Waldstück zu liegen. Eine nachkommende Lenkerin bemerkte das total beschädigte Fahrzeug und schlug Alarm.