Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Judit und Karl Klaindl mit ihren Brottaschen © Ulla Patz

Wenn Judit und Karl Klaindl über ihre Bienen reden, dann klingt das wie eine Liebesgeschichte. Ist es wahrscheinlich auch. Denn die Bienen beschäftigen Judit Klaindl heute schon fast hauptberuflich und ihren Mann, der bei Binder+Co in Gleisdorf tätig ist, in seiner ganzen Freizeit.

Die Sinabelkirchener haben 43 Bienenstöcke, erzeugen Honig, Kerzen und auch Wachstuch-Brottaschen. Diese Taschen durften sie in Graz beim „Elevator Pitch“ der Jungen Wirtschaft, bei dem 19 junge Unternehmen ihre Geschäftsidee in 90 Sekunden einer Jury (und möglichen Sponsoren) präsentierten, vorstellen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.