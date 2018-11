Kleine Zeitung +

Gleisdorf, Sinabelkirchen Einbrecher stahlen Goldbarren und Markenuhr

Dämmerungseinbrüche am Mittwoch: Unbekannte Täter brachen in eine Gleisdorfer Wohnung ein und stahl einen Goldbarren sowie eine Markenuhr. In Sinabelkirchen kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.