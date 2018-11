Facebook

Einsatz bei Magna Heavy Stamping in Albersdorf © FF Prebuch

Zu einem Schwelbrand kam es Sonntagfrüh in einer Industriehalle von Magna Heavy Stamping in Albersdorf (Bezirk Weiz). Um 5.36 Uhr wurde der Feueralarm der Firma ausgelöst. Den Feuerwehren Albersdorf und Prebuch, die mit insgesamt 30 Mann im Einsatz waren, gelang es, den Schwelbrand in der Halle zu löschen. Ein technischer Defekt dürfte die Ursache gewesen sein. Menschen kamen nicht zu Schaden, die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.