Ewald Weghofer und Magdalena Feldhofer vor der renovierten Orgel © KK

Zwei Jahre lang hat die Planungs- und Bauphase gedauert, nun wurde das Projekt Orgelrenovierung in der Pfarrkirche von St. Kathrein am Hauenstein vollendet. Eingeweiht wird die Orgel am 25. November zum Pfarrpatronstag der heiligen Katharina.