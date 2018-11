Kleine Zeitung +

Weiz Keine Bus-Haltestelle: 18-Jährige beim Aussteigen von Auto erfasst

Eine Buslenkerin ließ eine junge Frau an einer Kreuzung in Weiz aussteigen, nachdem diese sie darum gebeten hatte. In dem Moment übersah sie ein Pkw-Lenker und erfasste die 18-Jährige seitlich.