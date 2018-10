Facebook

21 Mal mit Gold und sechs Mal mit Silber wurden Honige im Bezirk Weiz prämiert © Dionisvera/Fotolia

Bei der steirischen Honigprämierung in Gratkorn wurden 400 heuer geerntete Honige in acht Kategorien mit Gold oder Silber ausgezeichnet. Zusätzlich wurden 300 Honige mit Bronze ausgezeichnet. Mehr als 1500 Proben waren eingesendet worden. Die Kriterien waren streng: Die Proben wurden im Labor der Steirischen Imkerschule auf ihre physikalisch-chemische Eigenschaften untersucht. Prämiert wurde in den Kategorien: Blütenhonig, Wald-Blütenhonig, Waldhonig, Honigtauhonig, Lindenhonig, Akazienhonig, Kastanienhonig und Cremehonig.