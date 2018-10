Angestellte des litauischen Staatschors gastieren in der Formation "Choras Vilnius" am Montag im Weizer Kunsthaus. "Chorgesang dieser Qualität gibt es in Österreich gar nicht", sagt Organisator Johannes Steinwender.

Der "Choras Vilnius" gastiert in Hartberg und Weiz © KK

46 Sängerinnen und Sänger umfasst der „Choras Vilnius“ aus der litauischen Hauptstadt, der am Sonntag in Hartberg (Stadtpfarrkirche, 17 Uhr) und am Montag in Weiz (Kunsthaus, 19 Uhr) gastiert.