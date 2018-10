Mit einer Erstbegehung wird am Sonntag in Gleisdorf der Römerweg eröffnet. Dieser klärt über die römische Geschichte der Stadt auf.

Sarah Wolfmayr, Siegbert Rosenberger und Sigrid Hörzer vor dem Logo des neuen Römerweges © Robert Breitler

Gleisdorf als zweitgrößte Stadt der Steiermark – was heutzutage wie ein Hirngespinst klingt, war vor fast 2000 Jahren Realität. „Nur Flavia Solva war größer“, erklärt die Gleisdorfer Archäologin Sarah Wolfmayr. Die Schätzungen gehen von rund 500 bis 1000 Einwohnern aus. Der Ort, dessen Name nicht überliefert ist, hatte sogar ein eigenes Amphitheater. „Dieses war allerdings aus Holz“, so Wolfmayr, die selbst eine Zeichnung angefertigt hat, wie man sich dieses Theater vorstellen kann.

