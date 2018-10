Facebook

Die Polizisten aus Passail mit Polizei-Landes- und Bezirksvertretern und Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer © Land Steiermark/Bektas

Bei schönstem Herbstwetter wurde am Freitag die sanierte und auf den neuesten Stand der Technik gebrachte Polizeiinspektion in Passail eröffnet. Diese befindet sich am Marktplatz und ist nunmehr barrierefrei zugänglich. Unzählige Gäste lauschten nicht nur den Klängen der Polizeimusik Steiermark, sondern auch den Ansprachen der Redner wie etwa Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Bürgermeisterin Eva Karrer oder Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer.