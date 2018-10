Facebook

Multikulturelles Fest © Herwig Heran

Unter dem Motto „Gemeinsam Leben in Weiz“ wurde in der Bezirkshauptstadt, in der derzeit Menschen aus 74 Nationen leben, bis in die Abendstunden in der Europa-Allee das "Fest der Kulturen" gefeiert. Mit multikultureller Musik, kulinarischen Köstlichkeiten aus Arabien, Persien, Afghanistan und aus der Steiermark, mit einer Gewürz- und Kaffeeverkostung und einem Kinderprogramm mit "Kuddel "Muddel" Theater wurde den vielen Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Es gab orientalische Tänze, Livemusik der „John Ryan´s Band“ und eine „multikulturelle Mischung“ oder auch den Auftritt der „Fladnitzer Schuhplattlerinnen“. Mit in viele Sprachen übersetzten Spruchbändern wurden rund um das Festgelände Gedanken zur Diversität, dem unterschiedlichen Leben miteinander, präsentiert. Diese wurden im Rahmen eines Schulsozialprojektes von Schülerinnen und Schülern von Schulen aus dem ganzen Bezirk Weiz erarbeitet.

Fest der Kulturen Weiz: Orientalische Musik, Tanz und Kulinarik Freuten sich über das multikulturelle Fest: Der Weizer Bürgermeister Erwin Eggenreich mit Vizebürgermeisterin Iris Thosold und dem Gleisdorfer Bürgermeister und Nationalrat Christoph Stark. Moderatorin Marie-Theres Zirm im Gespräch mit den Festveranstaltern Andreas Raith-Pretterhofer von „Weiz Sozial", Eva Dorninger von „Way of Hope" und Reinhart Nöhrer vom „Kolpinghaus Weiz". Orientalische Köstlichkeiten. Mit Gewürz- und Kaffeeverkostung. Der "John-Ryan's Band" und die „Multikulturelle Mischung". Mit, in vielen Sprachen übersetzten, Spruchbändern von Schülerinnen und Schülern von Schulen aus dem ganzen Bezirk Weiz. Einem Kinderprogramm mit Kuddel Muddel Theater und Kinderschminken und lustigen Spielen. Klicken Sie sich durch weitere Bilder vom "Fest der Kulturen" in Weiz.

Zum Fest waren auch der Weizer Bürgermeister Erwin Eggenreich, der Gleisdorfer Bürgermeister Nationalrat Christoph Stark, die Weizer Vizebürgermeisterin Iris Thosold, der Weizer Vizebürgermeister Franz Rosenberger und viele weitere Ehrengäste gekommen. Marie-Theres Zrim moderierte das Fest und stellte in einer Gesprächsrunde mit Andreas Raith-Pretterhofer von „Weiz Sozial“, Eva Dorninger von „Way of Hope“ und Reinhart Nöhrer vom „Kolpinghaus Weiz“ die Festveranstalter vor. Der Reinerlös des Festes kommt der Flüchtlingshilfe Weiz zugute.