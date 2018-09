Facebook

Verteidigungsminister Mario Kunasek in Gasen © (c) Pusch

Am Freitagnachmittag besuchte Bundesminister Mario Kunasek die Assistenzsoldaten des Bundesheeres in Gasen. Er zeigte sich von der Arbeit der Soldaten beeindruckt: „Unsere Pioniere sind hier wertvolle Helfer, die von der Bevölkerung herzlich aufgenommen wurden. Die eingesetzten Rekruten stehen am Ende ihrer Ausbildung und können ihre Fähigkeiten und ihren Einsatzwillen zeigen.“ Er lud die Soldaten zu einer Jause in den Bauhof ein. "Jetzt ist nachhaltige Unterstützung für die Bevölkerung gefordert", sagte Kunasek.