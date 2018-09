Facebook

Radwaschanlage in Aktion © Stadt Weiz

Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche von 16. bis 22. September kann man am 18. September von 9 bis 18 Uhr vor dem Kunsthaus Weiz sein Fahrrad waschen und durchchecken lassen. Kleine Reparaturen werden vor Ort erledigt und nur die Materialkosten verrechnet. In der Zwischenzeit kann man sich mit dem Smoothie-Bike einen Smoothie erstrampeln. Von 13 bis 18 Uhr gibt es im Kunsthaus einen Workshop zu nachhaltiger Pendlermobilität. Am 17. und 21. September werden die Weizer Volksschulkinder im Umgang mit der Bahn durch die Stadt geschult.