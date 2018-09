6003 Einwohner in St. Ruprecht?Bürgermeister: "Ich wollte ein bisschen angeben"

St. Ruprecht an der Raab ist, gemessen an den Einwohnerzahlen, die drittgrößte Gemeinde im Bezirk Weiz. Nun habe man auch die 6000-Einwohner-Grenze geknackt, verkündete Bürgermeister Herbert Pregartner. Wir haben uns das genauer angeschaut.

St. Ruprecht an der Raab ist die Gemeinde mit den drittmeisten Einwohnern im Bezirk Weiz © Jonas Pregartner

Plötzlicher Einwohnerschub für St. Ruprecht an der Raab, das am Jahresanfang noch 5300 Gemeindebewohner hatte? Bürgermeister Herbert Pregartner vermeldete dieser Tage, man habe erstmals die 6000-Einwohner-Grenze geknackt. Aber es sind keine explodierenden Geburtenraten oder massenhafter Zuzug, der die drittgrößte Gemeinde im Bezirk Weiz derartig stark anwachsen ließ. Denn was Pregartner auch noch dazusagte, freilich nicht so lautstark, ist, dass er bei den aktuell 6003 "Einwohnern" auch jene mit Nebenwohnsitzen mitgerechnet hat. "Und für die Ertragsanteile zählen leider Gottes nur die Hauptwohnsitze", bestätigt der Bürgermeister.

