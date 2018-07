Bei der „Mobilitätswoche“ in Weiz lernen sehbehinderte Kinder und Jugendliche selbstständig essen, anziehen, kochen, einkaufen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sebastian Albl übt mit Trainer Siegfried Steiner gerade das Zubereiten von Palatschinken © Jonas Pregartner

Geräuschvoll kaut die achtjährige Luisa Auner einen Löffel voll Schokopop-Cerealien. Leiser solle sie essen, den Kopf gerade und den Löffel nicht in der Faust halten, sondern wie eine Prinzessin, ermahnt Marija Gschaider-Kraner das Mädchen. Die beiden sind alleine in einem Raum im Gasthof und Restaurant Ederer am Weizberg. Entlang der Wände sind auf Tischen Kleidungsstücke, Spielzeug, Obst, Geschirr und Besteck aufgebaut.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.