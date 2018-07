Facebook

Edda König bei der letztjährigen Schubertiade © Herwig Heran

Völlig unerwartet verstarb die bekannte Weizer Musikerin und Musikpädagogin Edda König im 79. Lebensjahr am Montag im LKH Graz. In ihrer 35-jährigen Lehrtätigkeit an der Musikschule Weiz vermittelte sie Hunderten Schülerinnen und Schülern die Begeisterung fürs Klavierspielen. Außerdem gab sie zahlreiche Konzerte als Solistin und Kammermusikerin im In- und Ausland. 1985 rief sie die seitdem jährlich stattfindende Schubertiade ins Leben und sorgte mit der Gründung einer Ballettschule für die tänzerische Ausbildung junger Weizerinnen und Weizer.