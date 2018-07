Die Genusskrone ist die höchste Auszeichnung in Österreich für Direktvermarkter und kulinarisches Handwerk. Zwei von 28 Kronen gingen in den Bezirk Weiz.

Genusskronen für Nigitz (4. v. li) und Leitner (re) © Reither

Jubel bei den steirischen Direktvermarktern und Handwerksbetrieben: Sechs der 28 Genuss-Kronen – die höchste bundesweite Auszeichnung für regionale Spezialitäten – gingen in die Steiermark. Sie wurden im Landwirtschaftsministerium ausgezeichnet. Zwei Sieger kommen aus dem Bezirk: Maria und Franz Nigitz (St. Margarethen) überzeugten mit ihrem Viefzackbrot aus Vollkorn, Christoph Leitner (Almenland-Sennerei in Fladnitz/Teichalm) mit dem „Teichalmer“ in der Kategorie Hartkäse aus Kuhmilch.