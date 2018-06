70 Jahre Buchhandlung Plautz"Menschen brauchen Bücher"

Zum 70 – jährigen Bestehen bekam die Buchhandlung Plautz in Gleisdorf das steirische Landeswappen für herausragende Leistungen für den Wirtschaftsstandort Steiermark überreicht. Bei der Feier gab die langjährige Geschäftsinhaberin Helga Plautz Einblicke in die Familiengeschichte.

Die Freude über das steirische Landeswappen war groß. © Matthias Janisch

Die Geschichte der Buchhandlung Plautz ist lang und mindestens ebenso erfolgreich. Ins Leben gerufen von Karl Plautz besteht das Gleisdorfer Familienunternehmen nun schon seit 70 Jahren. „Mein Vater hat in den ersten Jahren Zeitschriften auf der Straße verkauft, später fuhr er dann mit dem Fahrrad voller schwerer Bücher durch die gesamte Steiermark um sie zu verkaufen,“ gab die langjährige Geschäftsinhaberin Helga Plautz einen Einblick in die Familiengeschichte. Die rote Fassade ist mittlerweile das Markenzeichen der Buchhandlung, damit machte man sich jedoch nicht nur Freunde. „Als wir das Haus rot verputzt hatten, kam der damalige Gleisdorfer Bürgermeister und forderte uns auf, es in einer normalen Farbe anzustreichen, wir haben uns geweigert, das Plautz Haus ist und bleibt rot“, erzählt Helga Plautz mit einem Zwinkern.