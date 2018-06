Kleine Zeitung +

Im ganzen Bezirk Weiz 33 Feuerwehren rückten zu 102 Einsätzen aus

Unwetter am Donnerstagabend im Bezirk Weiz ++ 33 Feuerwehren bei 102 Einsätzen ++ ++ Windspitzen in Landscha bis 111 km/h ++ B64 überflutet, B54 und L366 von Bäumen verlegt ++ Stadtpark Gleisdorf am Freitag noch gesperrt ++ 200 Trafostationen waren ausgefallen ++ Gasen blieb diesmal wohl verschont.