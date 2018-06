Facebook

Michael Winkelbauer nervt die Polemik © Ulla Patz

Die Diskussionen um den von der Regierung geplanten 12-Stunden-Tag reißen nicht ab. Ist die geplante Regelung gut für die Wirtschaft, gut für die in den Betrieben beschäftigten Menschen, gut für die Wettbewerbsfähigkeit in Österreich? Wir haben uns unter Firmenchefinnen und -chefs umgehört, wir haben mit Betriebsräten der beiden großen Industriebetriebe Siemens und Andritz in Weiz gesprochen und wir lassen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Wort kommen.