Bezirk Weiz"Straßen haben sich in Bäche verwandelt"

Alois Trammer hat diese Unwetterzelle über Pischelsdorf festgehalten © Facebook/Michael Trammer

16.10 Uhr: "Es hat sich angefühlt, als würde der Himmel die Schleusen öffnen", sagt Passails Bürgermeisterin Eva Karrer über den Starkregen am frühen Nachmittag. Straßen hätten sich in Bäche, "richtige Bäche!" verwandelt. Schlimm seien die Überschwemmungen im Ortszentrum Passail. "Bei den Ortseinfahrten saufen sie ab", sagt Karrer. Die Feuerwehren seien im Einsatz, um Keller auszupumpen. Sie befürchtet Schäden in der Raabklamm: "Da sollte jetzt keiner hineingehen", so Karrer, denn der Moderbach, der in Arzberg in die Raab mündet, führe sehr viel Wasser. Er wird von fünf Bächen gespeist.