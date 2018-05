Facebook

Das "Duo Graceland" mit einigen ihrer Orchestermusiker beim Tribute to Simon & Garfunkel im Garten der Generationen in Krottendorf © Herwig Heran

Mit „Bridge over Troubled Water“, „Sound of Silence“, „Scarborough Fair“, „Mrs. Robinson“, „Wake up Little Susi“, „Cecilia“ und mit vielen weiteren Hits von "Simon & Garfunkel" begeisterte das „Duo Graceland“ mit ihrem Tribute-Konzert „Simon & Garfunkel meets Classic“ bei ihrem ersten Österreich-Gastspiel in Weiz.