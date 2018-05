Facebook

Thomas Bäckenberger verteidigt die Unterstützung für Deutschkurse © Diözese Graz-Seckau

Die Diözese Graz-Seckau Diözese Graz-Seckau möchte anlässlich ihres 800-Jahr-Jubiläums auch ihr soziales Engagement hervorheben und fördert neun Sozialprojekte in der Steiermark mit insgesamt 760.000 Euro. Eines davon - 100.000 Euro für Deutschkurse von Migranten in der Oststeiermark - sorgt jetzt für einen Konflikt mit der Landes-FPÖ: Klubobmann Stefan Hermann kritisierte das vom Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl kürzlich in Weiz angekündigte Vorhaben als "keineswegs zielführend" und suggerierte Unmut der steirischen Kirchenbeitragszahlenden. Darauf reagierten wiederum Kirchenvertreter am Freitag mit Klarstellungen.