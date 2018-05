Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der Gleisdorfer "On Stage Bandcontest" ist zu Ende. Den Hauptpreis, eine Studio-CD-Aufnahme, gewann die Grazer Band "Fauxpas".

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Fritz (links unten) mit den Juroren (stehend links oben) und den drei siegreichen Bands: "Fauxpas" (Mitte kniend), "Celebration Day" (rechts) und dem "Cradle Trio" (stehend hinten) © KK

Seit vielen Jahren lädt Veranstalter Peter Fritz vom „Studio66“ in den Gleisdorfer Kulturkeller zum "On Stage Bandcontest", um jungen Bands eine Plattform zu bieten. Auch heuer fanden sich 23 Musikgruppen, die in drei Vorrunden um den Einzug ins Finale kämpften. Die neun Finalisten spielten vor den Augen und Ohren einer Jury um die drei Stockerlplätze.