Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Reli on Tour: Reloaded“ war bereits im Citypark und in fünf Kirchen (hier in Pischelsdorf) zu erleben © Jonas Pregartner

Eher würde man vermuten, dass sich Schüler einer Oberstufenklasse vom Religionsunterricht abmelden, als dass sie Freizeit dafür aufwenden. Doch seit 2016 ist Letzteres an der HTL Weiz Realität: Eine Schülerin, sieben Schüler und drei Lehrer waren mit dem Projekt „Reli on Tour: Reloaded“ in fünf Kirchen unterwegs. Dort spielten sie im Rahmen „popkultureller“ Gottesdiensten Lieder von Sido, Hans Söllner oder X Ambassadors.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.