Jede Menge Auspumparbeiten in Kellern, zahlreiche Bäume über die Straße und weitere Hilfseinsätze - das ist die vorläufige Bilanz der Feuerwehren im Bezirk Weiz am Dienstagmittag.

In einer Siedlung in Ludersdorf konnte das Wasser nicht mehr abrinnen © FF Ludersdorf

Seit Sonntagabend sind die Feuerwehren auch im Bezirk Weiz wegen der starken Regenfälle gefordert - mehr als 60 Einsätze hat es bis Dienstagmittag gegeben. Im Gegensatz zu den Bezirken Südoststeiermark und Voitsberg ist die Lage aber noch nicht so dramatisch. "Es sind kleine Auspumparbeiten in Kellern oder zahlreiche Bäume, die über die Straße gestürzt sind. Das Erdreich wird jetzt immer weicher, daher könnte das in nächster Zeit noch häufiger vorkommen", schildert der Weizer Bereichsfeuerwehrkommandant Johann Preihs.