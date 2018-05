Am dritten Tag der Jubiläumsveranstaltung, die diese Woche im Rahmen von "800 Jahre Diözese Graz-Seckau" in Weiz stattfindet, war das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Punkt. Außerdem führte Johannes Rauchenberger ein Gespräch mit Bischof Hermann Glettler.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schulkinder führten eine Performance zum Thema Müll auf © Georg Stühlinger

Im Zuge der Malwerkstatt wurden am Mittwoch Fahnen gestaltet. Außerdem wurden die Pflastersteine in der K&K-Passage weiter bemalt. Christian Thosolds "Missa in Beat" wurde erneut aufgeführt - diesmal war die Aufführung aufgrund des Wetters am Südtiroler Platz möglich.