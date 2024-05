Um 13.14 Uhr ging der Alarm los. Auf der B 54 in Gamling bei Gleisdorf auf der Höhe des Gasthauses Bergwirt war es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Pkw und ein Lkw kollidierten aus bisher ungeklärter Ursache. Die Pkw-Lenkerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.