Im Weizer Cineplexx, zwischen dem Popcorn-Verkauf und dem Restaurant „OX Steak and Grill“, spielt die Band „Brofaction“ ein exklusives Konzert. Ein neuer Pizza-Counter hat eröffnet. Im kleinen Park vor dem Eingang lockt eine Hüpfburg die Kleinsten an. Schülerinnen und Schüler der Musikschule geben ein Konzert, ein lebensgroßes Garfield-Maskottchen ist hautnah zu erleben, passend zur Garfield-Vorpremiere. Reges Treiben auch in der Malecke und beim Kinderschminken.