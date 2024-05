Zu einem folgenschweren Auffahrunfall kam es Samstagnachmittag in Pischelsdorf am Kulm (Bezirk Weiz). Zwei fünfzehnjährige Freunde waren hintereinander auf ihren Mopeds unterwegs. Als der vorausfahrende Jugendliche aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld bei der Ortsausfahrt bremste und langsamer wurde, konnte sein Freund wohl nicht mehr rechtzeitig reagieren: Er touchierte das Moped seines Freundes und prallte in weiterer Folge gegen einen Zaunpfahl aus Metall.

Beim Aufprall verletzte sich der Fünzehnjärige so schwer, dass er nach der Erstversorgung per Rettungshubschrauber Christophorus 16 in LKH Graz/Kinderchirurgie gefolgen werden musste. Sein Freund blieb bei dem Unfall unverletzt.