Feierstunde in der Aula der Alten Universität in Graz: Landeshauptmann Christopher Drexler und Erich Riegler, Präsident des Österreichischen und Landesobmann des Steirischen Blasmusikverbandes, zeichneten 74 hervorragende steirische Blasmusikerinnen und Blasmusiker aus. 72 von ihnen erhielten das Leistungsabzeichen in Gold, die höchste Leistungsstufe in der Blasmusik.