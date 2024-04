Aufgrund eines Unfalls am Dienstagvormittag herrscht auf der B 72 Weizer Straße, Höhe Anger, eine Totalsperre in beide Fahrtrichtungen. Ein Lkw soll in einer Kurve umgestürzt sein, derzeit sind die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Viertelfeistritz sowie die Polizei im Einsatz. Weitere Informationen folgen.