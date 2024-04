Schauplatz Schule: Am kommenden Sonntag, 14. April, laden der Grazer Regisseur Martin Kroissenbrunner (er hat im Borg Birkfeld das Musical „Out of Time“ erarbeitet) und fünf Schauspielerinnen, darunter die Birkfelder Tanzpädagogin Sonja Felber, in die Aula des Borg ein.