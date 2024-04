In Weiz wird ab sofort mit alten Speiseölen geheizt

Premiere in Weiz: Dort sollen nun jährlich bis zu 70.000 Liter an entsorgten Speiseölen und Speisefetten verbrannt werden. Die Abwärme wird in das Fernwärmenetz eingespeist. Kosten für die neue Anlage: Mehr als drei Millionen Euro.